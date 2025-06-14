ATM Gross 19, bugün hizmete giriyor.

Osmancık Caddesi numara 243 (Eski İkizler Benzinliği karşısı) adresinde Çorum halkının hizmetine giren ATM Gross 19 Akıllı Tüketici Mağazası açılışa özel binlerce üründe 365 gün indirim fırsatı sunuyor.

Tekstilden oyuncağa, elektrikli küçük ev aletlerinden ayakkabıya, züccaciyeden kırtasiye, oyun konsollarına kadar binlerce ürünün bulunduğu ATM Gross 19’da, internet alışveriş sitelerindeki fiyatlardan daha uygun fiyata Çorum halkına sunuluyor.

Dünyaca ünlü markaların tek bir adreste buluştuğu ATM Gross 19, en iyi ürünleri en uygun fiyatla ve müşteri memnuniyeti hedefiyle sunuyor.

Herkesin bütçesine uygun bir şeyler bulabileceği geniş bir ürün yelpazesine sahip olan ATM Gross’ın açılışına tüm Çorum halkı davet edildi.