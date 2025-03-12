Avrupa Ayak Tenisi Şampiyonasında U 21 kategorisinde Uluslararası hakem Serkan Türksoy hakem ve oyuncu olarak Fransa’da yapılacak Dünya Şampiyonasında ise ülkemizi U 21 kategorisinde Çorum Ayak Tenisi takımı temsil edecek.

17-20 Nisan tarihleri arasında Macaristan’da yapılacak olan 2025 Avrupa Ayak Tenisi Şampiyonasında Serkan Türksoy Uluslararası hakem olarak görev yapmasının yanında 35 Yaş üstü oyuncu olarak ta Çorum’u temsil edecek.

Çorum Ayak Tenisi takımı Ekim ayında Fransa’da yapılacak olan Dünya Şampiyonasında ülkemizi U 21 kategorisinde temsil edecek. U 21 kategorisinde olmasına karşın geçen yıl yapılan Büyükler Türkiye Şampiyonasında beşinci olan Çorum Ayak Tenisi takımı U 21’de ülkemizi temsil etmek için bu büyük organizeye davet edildi.

Antrenör Serkan Türksoy yönetimindeki Ayak Tenisi takımında kaptan Talha Karakaş, ile sporcular Ömer Faruk Yıldız, Erkam Yıldırım, Ahmet Sait Acısu, Yusuf Peker, Efe Furkan Ak, Hakan Mert Koç, Hasan Efe Altunay, Hasan Basri Kökver ve Bedirhan Kıymacı’dın oluşuyor.

Sporcu velileri ile bir değerlendirme toplantı yapan Serkan Türksoy maddi destek bulmaları halinde önce Macaristan’da yapılacak Avrupa ardından da Fransa’da yapılacak Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil edeceklerini söyledi.