Çorum 'da hafif ticari araç ile çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Ahmet Y. (75) idaresindeki 19 ABK 654 plakalı otomobil, Çepni Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi ile Öğretmen Lisesi Caddesi'nin kesiştiği kavşakta Yüksel Ş’nin kullandığı 42 DIZ 41 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Ahmet Y. ile araçta bulunan aynı aileden Halise Y. (81), Züleyha Y. (50), İrem Y. (17) ve Muhammet F.Y. (13) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.