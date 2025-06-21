Sırbistan’da devam eden Serbian Youth Uluslararası Badminton Turnuvasında Çorum’dan iki kulüpten 11 sporcu ve iki antrenör milli takımda mücadele ediyor.

18-22 Haziran tarihleri arasında Sırbistan’ın Novisad kentinde yapılan Ulusalararası turnuvada Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi kulübünden antrenör Eren Murat Güngör ile sporcular Eyüp Koçak, Hüseyin Utku, Özdemir Gökhan Alnıdelik, Yağmur Koçak, Haşim Kağan Töremiş, Çağan Boyar, Mira Turgut ve Zümra Yılmaz milli takımda mücedele ediyor.

Milli takımda Yazıçarşı Gençlikspor kulübünden antrenör Merve Nur Yetişgen ile sporcular Erdem Erdemirci, Ahmet Arda Kaya ve Mehmet Ali Yetişgen milli takımda madalya müadelesi veriyorlar.

Takım müsabakaları ile başlayan turnuva hafta sonunda yapılacak ferdi müsabakalar ile sona erecek.