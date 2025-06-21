Kulüplerarası Paletli Yüzme İl birinciliğinde Çorum Ata Spor Kulübü erkeklerde ve kızlarda şampiyon olmayı başardı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sualtı Sporları İl Temsilciliği tarafından ortaklaşa düzenlenen Sualtı Yüzme İl birinciliği sona erdi. Olimpik Yüzme Havuzu’nda yaılan il birinciliğinde 7 kulüpten 105 sporcu mücadele etti.

Küçükler, yıldızlar ve gençler olmak üzere 3 kategoride gerçekleşen yarışlar sonunda puan sıralamasında Ata Spor Kulübü kızlarda ve erkeklerde şampiyon olurken, kızlarda Gençlikspor Kulübü ikinci, Atletik Performans Spor Kulübü ise üçüncülüğü elde etti.

Erkeklerde ise ikincilik kupası yine Gençlikspor’un olurken, Hitit Spor Kulübü üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Yarışlar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa, bireysel olarak dereceye yapan yüzücüler de madalya verildi.