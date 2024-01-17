Osmancık Barış Boyar Badminton kulübü sporcuları Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’ü ziyaret etti. Antrenör Eren Murat Güngör yönetimindeki ziyarette Başkan Gelgör başarılı sporcuları ödüllendirdi ve Süper Lig ve Gelişim Liglerinde mücadele eden takıma her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Barış Boyar Badminton Akademi kulübünden Avrupa ikinci olarak büyük bir başarıya imza atan Mehmet Can Töremiş, Aralık ayında 19 yaş altı Türkiye Badminton Şampiyonasında ikinci olarak gümüş madalya kazanan Beren Aşkar, İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonasında birinci olan Muhammed Mahmut Sert, 11 Yaş Altı Türkiye Şampiyonu Yağmur Koçak ve 13 Yaş Türkiye üçüncüsü Haşim Kağan Töremiş ve antrenör Eren Murat Güngör ile birlikte Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’ü ziyaret etti.

Eren Murat Güngör bu başarıları kazanmalarında ulaşım ve konaklama konusunda verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti ve bu ay içinde Samsun’da yapılacak olan Badminton Süper Lig ve Gelişim Ligi terfi müsabakalarında da bu desteğin devam etmesini diledi.

Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de farklı ulusal ve uluslararası şampiyonalarında ilimizi ve ilçemizi en güzel şekilde temsil eden ve gururlandıran sporcuların her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini belirterek Süper Lig ve Gelişim Ligi maçlarında da başarılar diledi.