Badminton’da 17 Yaş Altı Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil edecek sporcular belirlendi. Tevfik Kış Spor Salonunda yapılan 17 Yaş Altı Badminton il birinciliğinde 13 sporcu mücadele etti.

Yapılan müsabakalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle: Kızlarda Aysu Tuana Zor birinci Elif Naz Uzun ikinci oldu. Erkekler kategorisinde Yakup Talha Şerbetci birinci Kutay Gökgöz ikinci Engin Makineci üçüncü Haşim Kağan Töremiş ise dördüncü oldu.

Karışıt çiftler kategorisinde Ayşu Tuana Zor ile Ömer Efe Özçalıkuşu birinci Ahmet Said Topuz ile Elif Naz Uzun çifti ise ikinci oldu. Çift erkeklerde ise Engin Makineci- Kutay Gökgöz çifti birinci Yakup Taha Şerbetci- Haşim Kağan Töremiş ikinci Ömer Efe Özcalıkuşu-Ahmet Selim Topuz ise üçüncü oldular.

Müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Kategorilerinde birinci olan sporcular Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsim etmeye hak kazandılar.