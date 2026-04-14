Yozgat’ta yapılan Okul Sporları Yıldızlar Bilek Güreşi grup birinciliğinde Alaca Ceritler Ortaokulu öğrencisi Baki Arslan birinci olarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

11-12 Nisan tarihleri arasında Yozgat’ta yapılan Bilek Güreşi grup birinciliğinde Alaca Ceritler Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Şehmuz Temel yönetiminde mücadele etti. Baki Arslan tüm rakiplerini yenerek grup birincisi olarak Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı. Grup birinciliğinde Nehir Özdemir ve Hacı Mehmet Kara ise üçüncü olarak bronz madalya kazandılar.

Grup birincisi olan Baki Arslan 9-10 Mayıs tarihleri arasında Konya’da yapılacak Okullu Yıldızlar Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonasında mücadele edecek.