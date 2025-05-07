19 Mayıs Gençlik Kupası Badminton turnuvasında madalyalar sahiplerini buldu.

Badminton İl Temsilciliği tarafından düzenlenen turnuvada dört kategoride 43 sporcu mücadele etti.

Yapılan müsabakalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle:

15 YAŞ ERKEKLER: 1. Haşim Kağan Töremiş, 2. Furkan Alnıdelik, 3. Engin Makineci, 3. Musab Şerbetci. 15 YAŞ KADINLAR: 1. Aysu Tuana Zor, 2. Elif Naz Uzun.

17 YAŞ ERKEKLER: 1. Eyüp Koçak, 2. Mehmet Ali Yetişgen, 3. Hüseyin Utku Özdemir, 3. Gökhan Anıdelik. 17 YAŞ TEK KADINLAR: 1. Fatma Zehra Eke, 2. Zehra Uslu, 3. Kübra Çapar, 3. Afra Güngör.

Müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, Badminton Federasyonu Milli Takım antrenörü Barış Boyar ve İl Temsilcisi Eren Murat Gürgör tarafından verildi.