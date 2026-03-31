11-13 Yaş Altı Badminton İl birinciliğinde madalyalar sahiplerini buldu. Tevfik Kış Spor Salonunda yapılan il birinciliğinde il merkezi ve ilçelerden katılımlar ile yapılan müsabakalar sonunda birinci olan sporcular ilimizi Türkiye Şampiyonasında temsil etmeye hak kazandılar.

Yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular şöşle; 11 Yaş Altı: TEK KIZLAR: 1. Metin Çakır, 2. Gülce Dinnemez, 3. Ela Güven, 4. Hatice Beren Karakuş. Tek Erkekler 1. Muhammet Fatih Uslu, 2. Eymen Şahbaz, 3. Alptuğ Özüdoğru, 4. Kutay Mete Biçer.

13 Yaş Altı İl birinciliği: Tek Kızlar: 1. Zümra Yılmaz, 2 Yaren Şahbaz, 3. Buğlem Töremiş, 4. Emine Su Eliağır. Tek Erkekler: 1. Erdem Erdemirci, 2. Ömer Anıl Aksoy, 3. Yusuf Kayra Çakır, 4. Ahmet Özdemir.

Müsabakaların ardından düzenlenen törenle kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları verildi.