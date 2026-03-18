Çorum FK yönetimi Erokspor maçı öncesi 8-15 yaş arası çocukların pasolig ve bilet ücretlerini üstlenmesi ile Erokspor maçına ilgi yüksek oldu.

Bahçelievler İlkokulu ise şehrin takımına sahip çıkmanın güzel bir örneğini gösterdi.

Okul İdaresi ve öğretmenleri hazırladıkları pankartlar ile Stadyumdaki yerlerini aldılar.

Bahçelievler İkokulu öğrencileri hazırlıdaklıra pankartlarda ‘O forma için biz ölürüz siz savaşın yeter’, Bu dünyayı yakacağız şampiyonluk gelinci’ Çorum senin aşkından vazgeçilmez, vazgeçen değerini bilemez’ sloganlarını yazdılar.

Okul yönetimide yaptığı paylaşımda ‘Öğrencilerimiz ara tatillerini en güzel şekilde değerlendirerek takımlarına destek olmak için maça gittiler.

Sporun birleştirici gücünü yaşayarak, coşkuyu ve heyecanı birlikte paylaştılar.

Öğrencilerimizin hem sosyal hem de kültürel anlamda böyle güzel etkinliklerle zaman geçirmeleri bizleri mutlu ediyor. Takımımıza başarılar diliyor, öğrencilerimize keyifli bir gün geçirdik’ denildi.