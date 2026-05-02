Erzurumspor bugün oynayacağı Çorum FK maçının hazırlıklarını dün tesislerde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Mavi beyazlılar çarşamba günü şampiyonluk kupa töreninin ardından perşembe sabah erken saatlerde Çorum’a hareket etmiş ve öğlen saatlerinde Çorum’da gelmişti.

Teknik Direktör Serkan Özbalta’nın Üniversitede paneli nedeni ile bulunmadığı kafile önceki gün akşam saatlerinde Çorum FK tesislerinde yaptığı antrenmanla Çorum maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Dün Teknik Direktör Serkan Özbalta’nın katılımı ile yine Çorum FK tesislerinde yaptığı antrenmanda mavi beyazlılar kısa süreli koşu ve ardından dar alanda pas çalışması ile Çorum FK maçının hazırlıklarını tamamladı ve otelde maç saatini bekliyor.