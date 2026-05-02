Futbol Disiplin Kurulu Trendyol 1. ligindeki takımlara ceza yağdırdı.

Play-off mücadelesi veren ve Çorum FK’nın ilk turdaki muhtemel rakiplerinden Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel’e üç maç ceza verdi.

Vanspor kulübüne özel güvenlik görevlisi bulunmadığı için 110 bin lira Adana Demirspor’dan Enes Demirtaş’a iki maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı verdi.

Keçiörengücü kulübüne çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maratan 1 Tribün B blok seyircilerine bir maç ceza verildi.

Manisa FK antrenörü Ahmet Ünal Can Pektaş’a bir maç ve 40 bin lira para cezası. Sporcu Yasin Güreler’e ise iki maç ceza verildi.

Sarıyer kulübüne çirkin ve kötü tezahüratı onuncu kez yapmasından dolayı 560 bin lire ve sol kapalı tribünde iki bloğa bir maç ceza verildi. Erokspor kulübüne Sarışer maçında misafir tribünde yer alan taraftarlara da çirkin ve kötü tezahürattan bir sonraki misafir takım olduğu maça bloke cezası geldi. Pendikspor kulübüne kale arkası B blokta yer alan seyircilere bloke cezası verildi.

Erzurumspor kulübüne Bandırmaspor maçında çirkin ve kötü tezahürattan dolayı 200 bin lira ve 22 blokta yer alan taraftarlara bir maç bloke cezası verildi.

Kulübe ayrıca merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 84 bin lira stada usulsüz seyirci alınmasından 310 bin lira saha olayları nedeni ile ise 110 bin lira para cezası verildi.

Aynı maçta Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel’e ihraç öncesi ve sonrası hakeme yönelik hakaretleri nedeni ile üç maç ve 40 bin lira para cezası verildi.

Amedspor kulübüne usülsüz seyirci alınmasından dolayı 310 bin lira çirkin ve kötü tezahürattan 156 bin lira taraftarların neden olduğu saha olayları nedeni ile 110 bin lira para cezası verildi. Bodrum FK futbolcusu Ali Aytemur’a ise iki maç ceza ceza verildi.