MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaşamını yitirdiğine yönelik iddia gündem yaratırken kısa sürede yalanlanan haberlerin ardından MHP'den dikkat çeken bir açıklama geldi.
Açıklamayı MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir sosyal medya hesabından yaptı. İsmail Özdemir, Devlet Bahçeli'yi hedef alan sosyal medya üzerinden yürütülen dezenformasyonla alakalı çabaların tespit edildiğini ve gerekli bilgilerin İçişleri Bakanlığıyla paylaşıldığını belirtti.
EMNİYET TEŞKİLATI TAHKİKAT BAŞLATTI
Özdemir, dezenformasyonu üreten ve yayan sosyal medya hesaplarına yönelik emniyet teşkilatının ilgili tahkikatlarını vakit kaybetmeksizin başlattığını duyurdu.
Kaynak: Haberler.com