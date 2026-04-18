Çorum Özel Bahçeşehir Koleji liseli genç kızların ardından okullu yıldız erkekler masa tenisinde de Türkiye Şampiyonluğunu kazanarak bu alandaki üstünlüğünü bir kez daha gösterdi.

Özel Bahçeşehir Koleji finallerde yaptığı tüm maçları yine set vermeden 3-0 kazanarak mutlu sona ulaştı.

13-16 Nisan tarihleri arasıda Nevşehir’de yapılan okullu yıldızlar masa tenisi Türkiye Şampiyonasında Çorum Bahçeşehir Koleji antrenörler Mesut Kuşgöz ve Zakir Ardahanlı yönetiminde Berat Özdemir ve Ahmet Çelik’li kadrosu ile ile mücadele etti.

Grupta tüm maçlarını 3-0 kazanarak eleme turuna yükselen Bahçeeşehir Koleji ilk eleme maçında Adana Hıdır Üniverti Ortaokulu’nu ardından son 16 turunda Bingöl Aldulvahap Salcan Ortaokulu çeyrek finalde ise Gaziantep Türkan Mehmet Alkan Ortaokulu’nu yenen Bahçeşehir Koleji yarı final maçında da Muğla Ortaokulu’nu set vermeden yenen temsilcimiz finalde de TED Yalova Ortaokulu nu yine set vermeden 3-0 yenerek mutlu sona ulaştı. Bu başarı ile Bahçeşehir Koleji bir sezonda iki Türkiye Şampiyonluğu kazandı.