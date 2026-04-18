Çorumlu milli güreşci Rıfat Eren Gıdak Avrupa Şampiyonasında milli mayoyu giyecek. Bundan önce alt yaş kategorilerinde bir çok kez Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında milli mayoyu giyen Rıfat Eren Gıdak büyükler kategorisinde ilk kez mücadele edecek.

24-26 Nisan tarihleri arasında Arnavutluk’un başkenti Tiran’da yapılacak olan Avrupa Güreş Şampiyonasında Rıfat Eren Gıdak 97 kiloda milli mayoyu giyecek. Avrupa Şampiyonasında genç bir kadro ile mücadele edecek milli takım teknik heyetinde Çorum’dan Yasin Bolat ta antrenör olarak görev yapacak.

Milli takım kadrosu şu isimlerden oluştu: usuf Demir (57 kilo), Emrah Ormanoğlu (61 kilo), Ahmet Duman (65 kilo), Remzi Temur (70 kilo), Ömer Faruk Çayır (74 kilo), Okan Tahtacı (79 kilo), Osman Göçen (86 kilo), Fatih Altunbaş (92 kilo), Rıfat Eren Gıdak (97 kilo), Hakan Büyükçıngıl (125 kilo).