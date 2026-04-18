Sungurlu Belediyespor, Çankırı grubundan ikinci olarak yarı final grubuna yükseldi. Son maçında ev sahibi Çankırı’ya 3-0 yenilen Sungurlu Belediyespor grup ikincisi olarak yarı finale yükseldi.

Baş Antrenör Mustafa Özdemir yönetiminde sporcular Emirhan Anar, Taha Anıl Özdemir, Efe Hüseyin Kebe, Salim Dağlan, Aydın Kuzan, M.Celal Sak, Mehmet Taha Koyun, M. Efe Karaçil, Vural Kızılova, Muhammed Emin Kepçe, Ahmet Kaan, Mahmut Eymen’li kadrosu ile mücadele eden Sungurlu Belediyespor ilk iki günde Düzce’yi 3-1 Amasya’yı ise 3-0 yenerek gruptan çıkmaşı garantiledi. İlk iki maçını kazanan iki takımın maçında dün Çankırı temsilcisine 3-0 yenilen Sungurlu Belediyespor grup ikincisi olarak yarı final grubunda mücadele etmeye hak kazandı.