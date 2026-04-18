Arca Çorum FK’nın yarın Sivasspor ile oynayacağı maç için satılan bilet sayısı 2096.

Bu biletlerin 677’sini Sivasspor taraftarları aldı.

Kulüpten dün öğlen saatlerinde aldığımız bilgiye göre Çorum FK - Sivasspor maçında maraton tribününde satılan bilet sayısı 1393 olurken batı kapalı tribünde 20 VİP A, B, D E ve C tribünden satılan bilet sayısı 6 olurken misafir tribünde satılan bilet sayısı ise 677 olarak açıklandı.

Çorum FK evindeki maçta misafir takım konumuna düşmemek için bugün ve maç günü Çorumlu taraftarların maça ilgi göstermesi bekleniyor.