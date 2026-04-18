Okullu Yıldız Erkekler Bocce’de Uğurludağ Ortaokulu şampiyon oldu.

12 okuldan 60 sporcunun mücadele ettiği yıldız erkekler bocce il birinciliği Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Bocce Sahasında yapıldı.

İki grupta 12 okulun mücadelesi sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan okullar yarı finale yükseldi.

Yarı finalde kaybeden Alaca Ceritler Ortaokulu ile İnalözü Ortaokulu takımları üçüncülük dördüncülük maçında karşılaştı. Bu maçı kazanan Alaca Ceritler Ortaokulu Azem Arslan, Muhammed Emin Gül, Yusuf Emre Özdemir, Sadettin Can Tokmak ve Mehmet Ali Kökdoğan’lı kadrosu ile üçüncü olurken , İnalözü Ortaokulu Emin Salih Kılcı, Galip Gül, Beytullan Said Sarıca, Muhammet Sarıca, Ayaz Tapan’lı kadrosu ile dördüncü oldu.

Final maçında ise Uğurludağ Ortaokulu Mert Şaban Efe Kasap, Muhammed Erkam Sağır, Halil Ensar Güler ve Fatih Eymen Gülgül’den oluşan takımı ile rakibini yenerek şampiyonluğu kazanırken Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu İbrahim Baldan, Hüseyin Efe Ballıkaya, Yusuf Talha Üresin ve Ömer Bolat’tan oluşan kadrosu ile ikincilik kupasını aldı.

Final maçının ardından düzernlenen törenle dereceye giren okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi.