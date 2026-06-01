CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, olağanüstü kurultay için yarın (2 Haziran Salı) sabah 120 milletvekili ile birlikte noter huzurunda dilekçe vereceğini açıkladı.

Milletvekili Tahtasız, Çorum’da 8 delegeden 6’sının kurultay için imza vermesinin ardından yaptığı açıklamada, kendisinin de bugün saat 18.00’de Genel Başkan Özgür Özel ile toplantıya başladıklarını bildirerek, “Milletvekili doğal Kurultay Delegesi olarak, partimizin iradesinin yeniden tecelli etmesi ve tartışmaların sona ermesi adına olağanüstü kurultayın toplanması için dilekçelerimizi sabah vereceğim. Bu mücadele artık sadece bir seçim mücadelesi değil; halkın iradesine sahip çıkma meselesidir” dedi.

Tahtasız, “halkımızla omuz omuza yürüyeceğiz. Halkımız ile hep birlikte kazanacağız” ifadesini kullandı.

Genel Başkan Özgür Özel ile toplantı yaparak süreci değerlendirdiklerini bildiren Tahtasız, yarın 120 milletvekili ile ortak açıklama yapacaklarını, TBMM’ye noter geleceğini ve kurultay için imza vereceklerini açıkladı.