Geçen sene Kurban Bayramı arefesi ve ilk gününde yola çıkan sürücülere kesilen cezalar sosyal medyada gündem olmuştu. Pek çok kullanıcı cezaların abartılı olduğu belirtmişti.

Arefe ve bayramın ilk günü toplam 35 bin 682 araca hız ve radar işlemi yapılmıştı. Dönemin içişleri bakanı Ali Yerlikaya takip eden günlerde radar verilerini paylaşmayı bırakmıştı.

Ardından 10 Haziran’da da Yerlikaya seyir hızını düşüren hız uyarı levhalarının tekrar gözden geçirilmesi için inceleme komisyonu kurulduğunu duyurdu. İncelemelerin ardından Kasım 2025’te karayollarındaki 33 bin hız levhası kaldırıldı.

‘Tuzaklama radar denetimi yapılmayacak’

İçişleri Bakanı Çiftçi, Ramazan Bayramı tatili için trafik tedbirleriyle ilgili şunları söyledi:

* Hız denetimleri yapacağız, radar denetimlerimiz olacak. Vatandaşlarımızın kurallara uymalarını temin etmek için sahada görünür olacağız.

* Kesinlikle tuzaklama suretiyle radar denetimi yapmayacağız, yani mutlaka uyarı levhalarımız olacak. Vatandaşlarımız bu konuda da bilgilendirilmiş olacak.

* Önceki kanuna göre şu andaki hız limitleri de değişti. Önceden yüzde 10’a kadar hem şehir içinde hem de şehir dışında bir limit vardı, hız limiti vardı, artırabiliyordunuz.

* Şu anda altı birimle 10 birim arasında değişiyor. Dolayısıyla bu da göz önünde bulundurularak sürücülerimizin hızları ayarlamalarında fayda var diye düşünüyorum.