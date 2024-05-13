Tenis İl Temsilcisi Erdal Bakırcan İstanbul’da yapılan Uluslararası turnuvada birinci olarak Avrupa Şampiyonasına gitmek için ilk engeli aştı.

Hedef Manavgat’ta ilk dört içinde yer alarak Avrupa Şampionasına gitmek.

6-12 Mayıs tarihleri arasında İTF (Uluslararası Tenis Federasyonu) İstanbul Koza Wos İnternational Tenis Merkezinde düzenlenen mt200 tek erkekler tenis turnuvasında Erdal Bakırcan Uluslararası olan turnuvada tüm rakiplerini yenerek birinci oldu.

Erdal Bakırcan ilk etabı başarı ile tamamladığını ve hemen bu organizenin ardından Manavgat’ta yapılacak olan Türkiye Takımlar Şampiyonası son 16 finallerinde mücadele edeceğini söyledi.

Bakırcan bu turnuvada ilk dört arasında yer alması halinde Avrupa Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazanacağını söyledi.

Bakırcan bu başarıyı öncelikli kendisini yalnız bırakmayan eşi ve kızına armağan ederken kendisine her zaman destek olan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’a ise teşekkür etti.