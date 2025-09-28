Niğde’nin Çamardı ilçesinde tüpten sızan gazdan zehirlenen anne ile kızı hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Çukurbağ köyünde bakkal işleten 31 yaşındaki Gülbahar T. ile 15 yaşındaki kızı Zeynep T.; iş yerlerinin arkasında bulunan depoda tüpten sızan gazdan zehirlendi. Durumu fark eden köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, anne ve kızının hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından anne ile kızının cansız bedenleri; kesin ölüm sebebinin anlaşılması için otopsi yapılmak üzere Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.