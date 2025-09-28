Çorum Belediyesi'nin Abide Kavşağı'na yaptırdığı Türkiye Cumhuriyeti ve 16 Türk Devleti'ni simgeleyen anıtı CHP Belediye Meclisi Grup Başkanı Tuncay Yılmaz desteklerken, Çorum Barosu avukatlarından Teoman Şahin’den itiraz geldi.

Çorum’da zaman zaman gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Teoman Şahin, belediyenin Abide Kavşağı'na yaptırdığı anıtla ilgili ‘gösteriş, israf ve rant’ eleştirisinde bulundu.

Şahin, paylaşımının altına yaptığı yorumda ise “Cevapları ne olabilir? 1. Sen ay yıldıza karşı mısın? 2. Sen de hiçbir şeyi beğenmiyorsun 3. Kıskanıyorsun 4. O kadar da pahalı değil (açıklayın toplam maliyeti). Aslında yaparsa AK Parti (AKP) yapar müthiş bir slogan)

Bir kısım yerli medya ve siyasetçi toplam maliyeti ve rant yapanı sorgulayacağına şirinlik yapmaya girişmiş..) Ve de bunu yapan zihniyet heykelci zihniyeti eleştirmesin desem...) Değişik israf ve rant ve riya alanları hepsi bu” ifadelerine yer verdi.

Anıtla ilgili bir açıklamada Belediye Meclisi Grup Başkanı Tuncay Yılmaz yaptı.

Belediyeye teşekkür eden Yılmaz da açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Selçuklu motifli bu anıt ile Mustafa Kemal Atatürk büstleri, farklı dönemlerin sembolleri olsa da, ortak paydaları aynıdır: bu milletin tarihî hafızası ve kültürel değerleri.

Bir yanda köklü medeniyetimizin izlerini yansıtan Selçuklu estetiği, diğer yanda Cumhuriyetimizin kurucusunu temsil eden Atatürk büstleri… Her ikisi de toplumsal kimliğimizin tamamlayıcı parçalarıdır. Bu değerleri karşı karşıya getirmek yerine birlikte yaşatmak, ortak kültürümüzü daha da güçlü kılar.

Biz bu değerlerimize sahip çıktığımız sürece birlik ve beraberliğimizi koruruz. Selçuklu da, Osmanlı da, Cumhuriyet de bizim vazgeçilmez değerlerimizdir.

Bu anlamlı anıtı şehre kazandıran Çorum Belediyesi’ne teşekkür edilmesi gerekir. Kültürel zenginlik, farklı sembollerin birlikte var olmasıyla çoğalır."