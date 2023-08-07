Baktın olmuyor baktır. Görmediğini, göremediğini görür insanlar. Gören gözlerin olur her biri. İnsan gördüğünden ibaret değildir. İnsan birbirinin gözlerinden bakabildiği müddetçe kırar sığ duvarları. Çünkü insan insanın yurdudur. Gurbetteysen bu senin ayıbın!

Baktın oluyor akışına bırak. Akan suyun önünde kim durabilir. Su şefkattir şefkattir. Çağlarken bile bir anne şefkati ile okşar saçlarını taşların. Uzak düşenler oraya ait değildir. Uzağı yakın kılmak murad. Çünkü insan insanın aynasıdır. Aynayı yumruklayıp kırdıysan bu senin ayıbın!

Baktın, baksan da oluyor bakmasan da her şey yolunda demektir.