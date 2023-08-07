Geçtiğimiz hafta hem yurtiçinde hem de küresel piyasalarda önemli gelişmelerin yaşandığı hareketli günleri geride bıraktık. Merkez Bankaları’nın faiz kararlarının ve sonrasında yurtiçinde açıklanan enflasyon raporu gündemi meşgul ettikten sonra geçen hafta yurtiçinde enflasyon rakamları, ABD tarafında Fitch ’in ABD kredi notunu düşürmesi ve son olarak açıklanan tarım dışı istihdam verisi ise öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yılın 3. enflasyon raporunda sene sonu beklentilerini yukarı yönlü revize etmesinin ardından geçtiğimiz hafta açıklanan tüketici fiyat endeksi ve üretici fiyat endeksi rapora paralel olarak artışı işaret etti. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Temmuz ayı enflasyon rakamlarına göre; manşet enflasyon %9,42 beklentisinin üzerinde %9,49 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon ise %38,21’den %47,83’e yükseldi. Beklentiler ise yıllık bazda enflasyonun %47,72 olması yönünde şekilleniyordu. Açıklanan rakamlar beklentilerin sınırlı üzerinde gelirken aylık bazda Ocak 2022 yıllık bazda ise Mart 2023’ten sonraki en yüksek artış olarak kaydedildi. Özellikle bütçe gelirlerini desteklemek, asgari ücrete enflasyonun üzerinde %34 oranında zam yapılması, bunun dışında KDV-ÖTV zamları ile birlikte kur tarafında da son 2 ayda yaşanan ve şok etkisi yaratan yükseliş yüksek enflasyonun temel etkenleri olarak karşımıza çıktı. Üretici fiyatları ise aylık bazda %8,23 artış gösterirken, yıllık artış temmuz ayında %44,50 seviyesine yükseldi. Verilerin açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımında ise; “Mali tedbirler, döviz kuru gelişmeleri ve ücret artışlarının etkisiyle enflasyon Temmuz'da yıllık yüzde 47,8 ile piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti. Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz. Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak. Dezenflasyon sürecini mali disiplinle destekleyeceğiz. Politikalarımızın temel amacı orta vadede enflasyonu kalıcı olarak tek hanelere indirmektir.” ifadelerine yer verdi.

Enflasyon tarafındaki beklentilerin ve açıklanan son rakamların yükseliş trendinin devam edeceğini işaret etmesi Borsa İstanbul tarafında en azından ilk aşamada olumlu karşılandı. Şuan için risksiz getirilerin enflasyon karşısında elle tutulur değer katmaması ve yatırımcıların ek gelir arayışına girmesi, aynı zamanda fiyatlar genel düzeyindeki bu artışların şirket karlılıklarını olumlu etkileyebileceği düşüncesi ile bilanço döneminde olmamız ve 2023 2.çeyrek şirket bilançolarına dair beklentilerin olumlu seyretmesi Borsa İstanbul’u ön plana çıkarıyor. Bununla birlikte hisse senedi piyasasına yavaş olsa da istikrarlı devam eden yabancı girişi Borsa İstanbul’un 7.200 puan seviyesi üzerinde tutunmasını sağlarken haftanın kapanışına doğru üst üste rekor seviyelerin de test edilmesine imkân tanıdı. Genel itibari ile yükseliş trendinde olan ve sene sonu görünümü için şimdiden 8.000-10.000 puan seviyelerinin gündeme geldiği Bist-100 endeksinde kar realizasyonları ile birlikte düzeltme hareketlerinin de gelebileceğini göz önüne alarak sektörel bazlı da değerlendirmeler yapmak mümkün. Özellikle son dönemde Körfez ülkeleriyle yapılan anlaşmalarda toplam 29,7 milyar dolarlık ağırlıkla yenilenebilir enerji, rüzgâr, güneş, deniz üssü rüzgâr, doğalgaz projelerinin yer aldığı enerji projelerinin yer alması enerji firmalarının hisse senetlerine olan talepte artış yaşanmasına neden oldu. Aynı şekilde bir süredir endeksin gerisinde kalan fakat büyük inşaat projelerinde yer alabilecek gayrimenkul firmaları da aynı şekilde ön plana çıktı. Bu nedenle yılın geri kalanı için takip edilecek sektörler olarak Enerji, İnşaat ve bunlara ek olarak savunma sanayi, teknoloji ve telekomünikasyon sektörlerini sıralayabiliriz. Hisselere baktığımızda ise enerjide ALFAS, ASTOR, CWENR, EUPWR, ZOREN, ZEDUR, SMRTG, NATEN, GWİND, ENJSA, BİOEN hisseleri, inşaat sektöründe ise EKGYO, ENKAİ, TKFEN, ALARK gibi şirketler faaliyet alanları ile ilgili ön plana çıkıyor. Savunma sanayi ve teknoloji hisselerinden ise ASELS, LOGO, SMART, NETAS, TMSN, OTKAR hisselerini sıralayabiliriz. Telekomünikasyon sektöründe ise TCELL ve TTKOM ön plana çıkabilir.

ABD tarafında ise hafta geneline baktığımızda özellikle geçen Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi küresel piyasalarda merakla beklenirken öncesinde hafta sonu Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in ABD’nin uzun vadeli kredi notunu “AAA”dan “AA+”ya düşürürken görünümünü ise negatif izlemeden durağana çevirmesini takip ettik. Fitch Direktörü ’nün yapmış olduğu açıklamada kararın nedenleri olarak maliye ve borç alanındaki kötüleşme ve yönetişimin bozulması gösterilirken, ABD Hükümetinin mali ve borç konularını ele alma becerisine ilişkin güvenin azaldığı ifade edildi. Kararın ardından ABD Hazine ve Maliye Bakanı Yellen ise; kararın “keyfi ve güncel olmayan verilere dayandığını” ileri sürerken derecelendirme kuruluşunun öne sürdüğü gerekçelerin birçoğunda ABD’nin kaydettiği ilerlemeye rağmen not değişikliğinin yeni açıklandığı bildirildi. Yellen, "Fitch‘in kararı Amerikalıların, yatırımcıların ve dünyanın dört bir yanındaki insanların hâlihazırda bildiklerini değiştirmiyor." ifadesini kullandı. Kararın ardından New York borsası satıcılı güne başlarken EURUSD paritesi de dolar endeksinde oluşan kısmi değer kaybının etkisiyle hafif yükseldi. Ancak kararın sınırlı kalması ve doların hala güvenli liman olarak izlenmesi günün geri kalanında paritenin hızla geri çekilmesine neden oldu. Ons altın tarafında da bir önceki tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin çok üzerinde gelmesi açıklanacak son verilerin benzer şekilde gelebileceğini fiyatlayan piyasada baskıya neden oldu ve ons altında 1.935 dolar seviyelerinin altına çekilen fiyatlamalar kaydedildi.

Son olarak ABD Tarım Dışı İstihdam verisi temmuz ayında 187 bin kişi ile beklentilerin altında kaldı ve bir önceki veri de 209 bin kişiden 185 bin kişiye revize edildi. Temmuz ayında işsizlik oranı %3,6 beklentisinin hemen altında %3,5 olurken ABD Merkez Bankası Fed’in önemle takip ettiği ortalama saatlik kazançlar ise %0,4 artarak 33,74 dolara yükseldi. İşsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlarda genel görünüm korunurken rakamlar istihdam piyasasında soğumaya işaret ediyor. Fed tarafında politika yapıcıların gelecek dönem faiz kararları almasında belirleyici olacak veri sonrası dolar tarafında kar satışları sonrası EURUSD paritesi 1,10’un üzerine yükselirken, ons altın tarafında da 1930 dolar seviyelerinden alınan destek ile birlikte tepki hareketleri gözlendi. ABD 10 yıllık tahvil faizi yıl içerisinde test ettiği en yüksek seviyesi olan %4,20’den %4,10 seviyelerine geri çekilirken, dolar endeksi 102 puan seviyesinin altını test etti. Piyasanın ABD tarım dışı istihdam verisini olumlu algıladığını söyleyebiliriz. Hareketli geçen haftanın ardından yeni haftada yurtiçinde hazine ve nakit dengesi, sanayi üretimi ile cari denge rakamlarını takip ederken, ABD tarafında ise enflasyon verisi ile birlikte dış ticaret dengesi açıklanacak.

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