Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Kurulu toplantısı 30 Nisan 2025 Çarşamba günü Selçuk Azeri başkanlığında Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Amatör İşler Kurulu Başkanı Selçuk Azeri'nin yanı sıra Amatör İşler Kurulu Koordinatörü Ahmet Kurşun, Amatör Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Av. Tacar Çağlar ve Amatör İşler Kurulu üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda Bölgesel Amatör Lig (BAL), yerel ligler ve amatör futbol ile ilgili olarak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) başkanlıkları, futbol il temsilcilikleri ile kulüplerden gelen görüş ve öneriler üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıda ayrıca Bölgesel Amatör Lig Play-Off Müsabakaları takvimi de netleştirildi. Takvim şu şekilde belirlendi:

Bölgesel Amatör Lig 1. Kademe Play-Off müsabakaları: 11.05.2025

Bölgesel Amatör Lig 2. Kademe Play-Off müsabakaları: 21.05.2025

Bölgesel Amatör Lig 3. Kademe Play-Off müsabakaları: 23.05.2025 Bölgesel Amatör Lig 4. Kademe (Final) Play-Off müsabakası: 25.05.2025

Bölgesel Amatör Lig 1. Kademe Play-Off Müsabakaları, federasyonumuzca belirlenen 8 (sekiz) grup merkezinde oynanacak.

Diğer Play-Off 2, 3 ve 4. kademe (Final) küsabakaları İzmir ve Manisa illerinde iki grup merkezinde yapılacak.

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup grup içi Play-0ff müsabakaları ise 18 - 28 Mayıs 2025 tarihleri arasında İstanbul'da oynanacak.