Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde görevli balık adamlar 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası’nda Çorum Barajı’nda dip temizliği yaptı.

Doğal yaşamın korunması ve su kaynaklarının temizlenmesi adına çalışma yapan balık adamlar daha temiz bir çevre için daldı. Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde görevli dalgıçlar, Çorum Barajı’nda dip temizliği yaptı. “Temiz Su, Temiz Dünya” sloganıyla suyun derinliklerine dalan balık adamlar, atıkları toplamak ve çevreyi temizlemek için büyük bir özveriyle çalıştı.

Çevre bilincinin artırılması ve doğal yaşamın korunması adına önemli çalışmalara devam ettiklerini açıklayan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere daha temiz bir Türkiye, yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefiyle şehrimizde önemli projelere imza atıyoruz.” dedi.

Üniversite öğrencileri çevre için koştu

Çorum Belediyesi’nin 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında ayrıca Çomar Barajı bölgesinde Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin katılımıyla Plogging (Hem Sağlığın Hem Çevren İçin Koş) sporu ve temizlik etkinliği gerçekleştirildi.