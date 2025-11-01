Bursa'nın Gemlik ilçesi açıklarında balık tutan balıkçıların oltasına yaklaşık 140 santimetre uzunluğunda bir köpek balığı takıldı.

Gemlik Körfezi'nde denize açılan balıkçılar, oltalarına takılan canlının köpek balığı olduğunu fark etti. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan balıkçılar, dikkatli bir şekilde köpek balığını tekneye almayı başardı.

Balıkçılar, köpek balığını görüntüledikten bir süre sonra yeniden denize bıraktı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, görüntüler sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.

Yaklaşık 140 santimetre uzunluğundaki köpek balığının Marmara Denizi'nde nadir rastlanan bir tür olduğu belirtildi.