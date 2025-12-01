Kağızman’da emekli imamın feci sonu, kepçe altında kalan imam hayatını kaybetti.

Kars’ın Kağızman ilçesi Şahindere Mahallesi Ali Ataman Caddesi’nde meydana gelen kazada, Kağızman Belediyesi’ne ait kepçe, cadde üzerinde sürdürülen yol ve taş döşeme çalışmaları sırasında geri manevra yapıyordu.

Bu esnada, alışverişten dönerek evine gitmek isteyen ve emekli imam olduğu öğrenilen H.K. (70) yolun karşısına geçmeye çalıştı.

Geri gelen kepçeyi fark edemeyen H.K. iş makinesinin altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde H.K.’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Acı haberi alan yakınları, H.K.’nın cansız bedeni başında uzun süre gözyaşı döktü.

Olay yeri incelemesinin ardından H.K.’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kars Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kepçe operatörü M.K. gözaltına alınırken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.