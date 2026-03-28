Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında deplasmanda Çorum Futbol Kulübü ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Bandırma Sanayi Sitesi'nde bulunan tesislerde gerçekleştirilen antrenmanlarda bordo-beyazlı ekip, teknik ve taktik çalışmalarla maça odaklandı.

Geçtiğimiz hafta Boluspor ile oynanan mücadeleden 0-0'lık beraberlikle ayrılan Bandırmaspor, bu sonuçla ligde 48 puanla 7. sıradaki yerini korudu.

Bordo-beyazlılar, üst sıralara tırmanma hedefini sürdürüyor. Çorum FK ise 62 puanla 4. sırada bulunurken, son haftalardaki form grafiğiyle dikkat çekiyor.

Son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik alan Bandırmaspor'da, Teknik Direktör Mustafa Gürsel yönetiminde yapılan antrenmanlarda özellikle pas, ara pas ve hücum organizasyonları üzerine yoğunlaşıldı. Oyuncuların istekli görüntüsü teknik heyeti memnun ederken, takımda morallerin yüksek olduğu gözlendi.

Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında 3 Nisan Cuma günü saat 20.00'de deplasmanda Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Bordo-beyazlılar, zorlu mücadeleden puan ya da puanlarla ayrılarak play-off hattındaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.