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HARUN AKKAYA

Ahlatcı Çorum FK’da Sinan Kurumuş üç hafta aranın ardından maç kadrosuna alındı. Kırmızı Siyahlı takımın yarın Bandırmaspor ile oynayacağı maçın kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Tahsin Tam 21 kişilik kadroya Sinan Kurumuş’u da aldı. Öte yandan kırmızı siyahlı takım kadrosundaki Massis Gülük ise ilk kez 21 kişilik kadroda yer aldı.

Tecrübeli futbolcu ligde so üç hafta maçlarında Teknik Direktör Tahsin Tam tarafından kadroya alınmamıştı. Bu sezon Tuzlaspor ve Göztepe deplasmanlarında son dakikalarda oyuna giren Sinan Kurumuş son üç maçta ise kadroda yer almadı.

Kırmızı Siyahlı takımda dün yapılan antrenman sonunda açıklanan maç kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Ali Türkkan, Hasan Hüseyin Akınay, Michael Ologo, Zargo Toore, Ferhat Yazgan, Murat Yıldırım, Atakan Cangöz, Kerem Kalafat, Atakan Akkaynak, Thomas Verheydt, Gökhan Karadeniz, Geraldo, Adem, Ozan, Süleyman, Erkan Kaş, Sinan Kurumuş ve Massis Gülük.