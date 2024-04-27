İl Hakem Kurulu bugün oynanacak U 17 play-off ve U 13 yarı final ön eleme maçı ile yarın oynanacak 2. Amatör Küme a grubu maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre bugün oynanacak Gençlerbirliği ile HE Kültürspor arasında oynanacak U 17 final grubu maçını Ramazan Boyraz yönetecek yardımcılıklarını ise Özkan Dağ ve Taha Rahmi Atılgan yapacak.

U 13 yarı final ön eleme maçında bugün saat 14’de oynanacak Osmancık Kandiberspor ile İl Özel İdarespor arasındaki maçı Abdullah Enes Gökgüney yönetecek.

2. Amatör Küme A grubunda Mecitözü Gençlerbirliği ile Alacagücüspor arasındaki maçı İsmail Sırma yönetecek yardımcılıklarını ise Atahan Demir ve Mertcan Öğreten yapacak.

Devane sahasında oynanacak Düvenci Belediyespor ile Buharaspor arasındaki maçta ise Muammer Tekmen düdük çalacak yardımcıları ise Erdal Uncuer ve Sefa Kabak.