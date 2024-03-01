Bandırmaspor pazar günü Ahlatcı Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını kendi tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki çalışmaya tüm futbolcular katıldılar.

Isınma hareketlerinin ardından üçlü turnuva şeklinde maç yapan bordo beyazlı takımda futbolcuların hayli moralli oldukları gözlendi.

Ligde geçtiğimiz hafta sahasında Ümraniyespor karşısında geriden gelerek 4-1’lik galibiyet ile ayrılan Bandırmaspor play-off potasındaki yerini sağlama almak için Çorum FK maçından mutlak puan yada puanlarla ayrılmak istiyor.

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu taktik çalışma sırasında Çorum FK maçının oyun taktiği konusunda isteklerini dile getirdi.

Bandırmaspor Çorum FK maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve ardından yola çıkacak.