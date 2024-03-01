Çorum B Klasman Hakemi Ahme Ecevit’e liderin maçında görev.

2. Lig Beyaz grupta lider Esenler Erokspor ile dördüncü sırada bulunan Mersin İdman Yurdu takımları arasındaki maçı ilimiz hakemi Ahmet Ecevit yönetecek.

Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 2. lig beyaz grupta bugün saat 14’de Mersin Stadyumunda oynanacak Yeni Mersun İdman Yurdu ile Esenler Erokspor arasındaki maçta Ecevit’in yardımcılıklarını Karabük’den Muhammet Oğuzhan Öztaş ve Ankara’dan Faruk Yağlı yapacak.

Maçta dördüncü hakem olarak da Ankara’dan Mustafa Ünver görev yapacak.

2. Lig Beyaz Grupta Esenler Eromspor 25 maçta topladığı 59 puanla lider durumda bulunurken ev sahibi Yeni Mersin İdman Yurdu takımı ise 26 maçta 50 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

Ligde şampiyonluk ve play-off mücadelesi veren tüm takımları yakından ilgilendiren bu zorlu maçta iki takımda kazanmak istiyor.