Bandırmaspor taraftarları pazar günü takımlarını Çorum’da yalnız bırakmayacaklar.
Bandırmaspor taraftarları pazar günü saat 19’da Yeni Şehir Stadyumunda Çorum FK ile oynayacakları maç için organize yapıyorlar.
Cumartesi gecesi 02’de cumhuriyet meydanından hareket edecek kafilede yer almak isteyenler gidiş dönüş 300 lira ödeyerek isimlerini yazdırmaları gerektiği açıklandı.
Taraftarlar biletlerini kendi alacaklar. Kayıt işleminin bugün akşam saat 18’e kadar Bandırmaspor taraftar derneğine isimlerini yazdırmaları gerekiyor.
Çok sayıda Bandırmaspor taraftarının Çorum’da takımlarına destek vermek için isimlerini yazdırdığı öğrenildi.
Maça Çorumlu futbol severlerinde ilgi göstermesi bekleniyor.
Editör: Harun Akkaya