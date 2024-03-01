Amasya’da yapılan Gençler Türkiye Masa Tenisi Şampiyonasında tarih yazarak on madalya kazanan Çorum Spor İhtisas ve Çorum Gençlikspor takımları Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’yı ziyaret ettiler.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ile antrenörler Mesut Kuşgöz, Ergün Erkoçak, Sedef Kuşgöz, Derya Bilgili ve Muammer Kaya ile birlikte Amasya7da madalya kazanan sporcular katıldılar.

Ziyaret sırasında Masa Tenisi Antrenörü Mesut Kuşgöz Spor İhtisas ve Çorum Gençlikspor kulübü olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi ve ardından da Amasya’da yapılan Türkiye Şampiyonasında elde edilen dereceleri söyledi.

Kuşgöz şampiyonada takım olarak takımlarda, teklerde, çiftler ve karışık çiftler olmak üzere dört kategoride şampiyon olduklarını iki kategoride gümüş dört kategoride ise bronz madalya kazandıklarını belirterek ‘Verilen destek ve imkanlarla ilimiz masa tenisini daha iyi yerlere getirmek için çalışmalara devam edeceğiz. Şahsım ve tüm antrenör vesporcu arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum’dedi.

Vali Zülkif Dağlı da masa tenisinde Çorum’un Türkiye’de söz sahibi konuma geldiğini belirterek bu başarıda emeği olan antrenör ve sporcuları tebrik etti uluslararası müsabakalarda ilimizi ve ülkemisi başarı ile temsil edeceklerini inandığını söyledi ve emeği geçen herkese teşekkür etti.