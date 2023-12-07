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Milli Takım Teknik Kurul Başkanı Barış Boyar Avrupa Kadınlar Takım Şampiiyonası ön eleme müsabakaları için bu ülkeye gitti.

Büyükler Badminton milli takım kampı 27 Kasım ile 5 Aralık tarihleri arasında Ankara’da yapıldı. Milli takım antrenörü Barış Boyar yönetimindeki kadın milli takımı bugün başlayıp pazar günü sona erecek Avrupa Kadınlar Takım Şampiyonası ön eleme müsabakaları için Bulgaristan’a hareket etti,

Kafile Başkanlığını Naci Usta’nın yapacağı milli takımda Teknik Direktör Barış Boyar ve antrenör Murat Sönmez ile sporcular Neslihan Arın, Özge Bayrak, Bengusu Erçetin, Nazlıcan İnci, Zehra Erdem, Betül Söner, Yasemen Bektaş ve Cansu Erçetin’den kafile Bulgaristan’a gitti.

Kadın milli takım ilk turda Greenland ve Ukrayna ile karşılaşacak. Bu iki maçı kazanması halinde milli takım ikinci turda Bulgaristan, Letonya ve İrlanda’nın yer aldığı gruptan çıkmak için mücadele edecek.