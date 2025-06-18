Ju Jitsu Türkiye Şampiyonası ödül töreninde karşılıklı plaketler verildi.

Federasyon Başkanı Hasan Yıldız şampiyonaya verdiği katkılardan dolayı Çorum Belediyesi adına törene katılan Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan’a katkılarından dolayı özel bir hediye verdi.

Federasyon As Başkanı Hulusi Elmas ise Gençlik ve Spor İl Müdür vekili Hüseyin Şahin’e plaket verirken Çorum organizasyon ekibi İl Temsilcisi Fahrettin Öztemiz, İl takım antrenörü ve yürütme kurulu üyesi Mustafa Göktürk, il takım antrenörü İrfan Sönmez, İl Hakem Kurulu Başkanı Aybars Çilingir’e Federasyon yönetimi tarafından teşekkür plaketi verildi. Organizasyon Sorumlusu Aybars Çilingir organizenin başarılı şekilde tamamlanması nedeni ile Çorum spor camiasına teşekkür etti.