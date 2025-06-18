İlimizde yapılan Ju Jitsu Türkiye Şampiyonasında Çorumlu sporcular kazandıkları madalyalar ile takım halinde birinci oldu.

Türkiyenin değişik illerinden 400 civarında sporcunun mücadeye ettiği Ju Jitsu Türkiye Şampiyonasında Çorum’dan Göktürkspor, Kaplanlarspor ve Zirvespor kulübü sporcuları mücadele etti.

Şampiyonada Türkiye genelindeki 35 kulüpten 400 sporcu mücadele ettiği Türkiye Şampiyonasında Çorumlu sporcular başarılı performansları ile dikkat çektiler.

Yapılan müsabakalar sonunda Göktürkspor kulübü sporcuları 24 altın 28 gümüş ve 9 bronz, Kaplanlarspor kulübü 6 altın 6 gümüş ve 11 bronz madalya Zirvespor ise 1 altın 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazandılar.

Gökürkspor kulübünden Lara Çilingir U 12 kategorisinde 44 kiloda dört farklı kategoride de birinci olarak dört altın madalya kazandı. +52 kiloda Yaman Çağlar bir bronz, 40 kiloda Eflin Aksar üç altı, 44 kiloda Hazan Çelik iki gümüş, +52 kiloda Ekbel Emin Orak iki gümüx, 28 kiloda Muharrem Atmaca bir altın bir gümüş, 40 kiloda Muhammed Yusuf Efe Atmaca bir gümüş bir bronz, Deren Balım Çilngir de U 14 +57 kiloda aynı şekilde dört birincilik kazanan diğer sporcu oldu. Yusuf Taha Beğdili U 12 +52 kiloda iki altın, Baran Karaman 48 kiloda bir altın bir gümüş, U 14 +57 kiloda Deniz Duru Çalışkan bir altın, 44 kiloda Yağız Öz bir altın iki gümüş, 52 kiloda Azra Kumsal Balaban bir gümüş, 44 kiloda Haydar Gökboğa iki bronz, 52 kiloda Kağan Dikenli iki altın bir gümüş bir bronz, 36 kiloda Betül Civelek dört gümüx, 40 kiloda Asyanur Ela Karaağaç bir altın üç gümüş, +57 kiloda Zehra Mira Çalışkan üç altın, 69 kiloda Eymen Taş bir altın bir gümüş, +69 kiloda Ali Efe Şahin bir gümüş, U 10 kategorisinde +44 kiloda Toprak Elmas bir altın,, U 18’de 57 kiloda Elif Su İrdeli bir gümüş, 70 kiloda Yağmur Su Şanan bir gümüşb U 21 77 kiloda Bedirhan Yıldız bir gümüş bir bronz, U 35 62 kiloda Uğur Koçak bir altın bir gümüş, 56 kiloda Ümit Başak bir altın bir gümüş madalya kazandılar.



Kaplanlar Fight Clup Spor ise şampiyonada 30 madalya kazandılar. U 10 40 kiloda Elif İnci Sönmez bir gümüş, U 12’de 52 kiloda Muhammet Salih Dilekci bir gümüş, 40 kiloda Muhalmmet Yusuf Efe Ayrıçay bir gümüş bir bronz, 25 kiloda Muharrem Atmaca bir altın bir gümüş, 48 kiloda Hira Keçeci bir gümüş, 36 kiloda Çınar Coşgun bir bronz, U 14 52 kiloda Emirhan Metin üç altın, 69 kiloda Eyüp Salih Barın bir altın bir gümüş, U 16 52 kiloda Ömer Faruk Taşlıtepe bir altın, U 18 57 kiloda Çigdem Çelebi bir bronz, Fadime Topal bir bronz, Senem Kartal bir gümüş bir bronz, 52 kiloda Raife Naz Hemdoğru iki bronz, U 21 52 kiloda Raife Naz Hemdoğru iki brohz, 85 kiloda Salih Beytullah Tokatlı bir gümüş, 69 kiloda Sefer Faruk Coşkun bir bronz, U 35 62 kiloda Enes Erdem iki altın, 77 kiloda Göktuğ Emre Tarhan iki bronz, +94 kiloda Mehmet Özbolak bir altın bir gümüş.