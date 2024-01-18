Çorum'un Osmancık ilçesinde köpeğe çarpmamak için manevra yapan Tofaş marka otomobil sulama kanalına uçtu.

Kazada 3 kişi yaralandı.Kaza, Çorum-Osmancık karayolu, Çengele mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Çorum'dan Osmancık istikametine seyir halinde olan Emre Y. yönetimindeki 05 ACS 441 plakalı Tofaş marka aracın önüne aniden köpek çıktı. Otomobilin önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla attı arak sulama kanalına düştü.

Kazada sürücü Emre Y. ile Hasan B. ve Hidayet A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri tarafından olaydan sonra başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.