Çorum 'da, çalıştığı fabrikada düşerek yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Çepni Mahallesi İskilip Sokak'taki kiremit fabrikasında çalışan İsa Danacı (42), fabrikanın banyo bölümünde düşerek yaralandı.

Danacı'nın düştüğünü fark eden çalışanların ihbarı üzerine fabrikaya sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Danacı, bilinci kapalı halde götürüldüğü Hiti Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Danacı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Merhumun cenazesi Çorum merkeze bağlı Türkler köyünde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.