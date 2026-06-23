Şehit aileleriyle bir araya gelen Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, şehit babalarının Babalar Günü’nü kutladı.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Babalar Günü dolayısıyla şehit aileleriyle kahvaltı programında bir araya geldi. Çorum Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde Millet Bahçesi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen programa, Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Kubilay Ayvaz, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, şehit aileleri ve gaziler derneklerinin başkanları ile şehit aileleri ve huzurevi sakinleri katıldı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, babalığın karşılıksız sevgi ve fedakarlığın en güzel örneği olduğunu belirterek, "Baba denilince akla ilk gelen karşılıksız sevgidir. Ailenin devamlılığı için büyük fedakarlık gösterirler. Karşılıksız emek ve sevgiyi görmek istiyorsak babalarımıza bakmalıyız. Tüm babalar kıymetlidir. Bugün aramızda aziz şehitlerimizin babaları da bulunuyor. Onlar başımızın tacıdır. Ellerinden öpüyor, şehit babalarımızın ve ailelerinin Babalar Günü’nü yürekten kutluyorum. Rabbim anne ve babalarımızı başımızdan eksik etmesin. Onlar bizim dua kapılarımızdır. Kendilerine sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum. Vefat eden anne ve babalarımıza da Allah’tan rahmet niyaz ediyorum" dedi.

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Uğur Beker ise şehit aileleri ve gazilere verilen desteklerden dolayı Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a, Çorum Valiliği’ne ve tüm kamu kurumlarına teşekkür ederek, "Başta şehit babalarımız olmak üzere baba olan herkesin Babalar Günü’nü kutluyorum. Çorum’da her zaman yanımızda olan, maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Sayın Valimize, Belediye Başkanımıza ve tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu özel günde bizleri bir araya getiren ve hatırlayan herkese şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

Program kapsamında Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tarafından şehit aileleri ve huzurevi sakinlerine çiçek takdim edildi.

Kahvaltının ardından program, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve protokol üyelerinin golf araçlarıyla şehit aileleri ile huzurevlerinden gelen yaşlı vatandaşlara Millet Bahçesi turu yaptırmasının ardından sona erdi.