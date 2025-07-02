Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, pazar esnafının sorunlarını dinledi.

İlçede Perşembe ve Cumartesi günleri kurulan pazar alanlarıyla ilgili çalışma yürüten Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere Cumartesi Pazarı esnafını ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yetik ile birlikte esnaf ve alışveriş yapan vatandaşları dinleyen Dere, pazar alanlarının iyileştirilmesi konusunda çalışmaların devam ettiğini belirterek, iki pazar yerine ek olarak Karşıyaka Mahallesine yine kapalı pazar alanı yapacaklarının müjdesini esnaflarla paylaştı.

