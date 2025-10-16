Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, bugün Buharaevler'de kurulan Perşembe Pazarı'nda pazarcılarla bir araya gelerek kahvaltılarına misafir oldu.

Geçtiğimiz Cumartesi günü bir parkta oturan bir vatandaşın şikayeti üzerine Cumartesi Pazarı'nda denetim yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile vatandaşa hakaret eden pazarcılar arasında tartışma yaşanmış, başkan Aşgın vatandaşa küfür eden bir pazarcı esnafının tezgahını kapatmıştı.

Ardından dün bir karar alan pazarcılar Çarşamba Pazarı'nda tezgah açmayarak Başkan Aşgın'ı protesto etmişti.

Tezgah açmayan pazarcılarla dün bir araya gelen ve istişare toplantısı düzenleyen Başkan Yardımcısı Turhan Candan, bugün de Perşembe Pazarı'nı ziyaret etti.

Pazarcılarla birlikte kahvaltı yapan Candan, tezgahları tek tek kontrol etti.

PAZARDA SAKİNLİK

Bu arada pazarda sakinlik de göze çarptı.

Pazarcıların hareketine tepki gösteren vatandaşlar, hafta boyunca sosyal medyadan pazarcıları eleştirerek; 'Artık pazardan alışveriş yapmayacağız' şeklinde yorumlar yaptıkları görüldü.