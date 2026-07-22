Çorum'da İŞKUR ile A 101 arasından imzalanan protokol kapsamında 25 kişi tezgahtarlık eğitimi alacak.

Çorum İŞKUR İl Müdürlüğü ile Yeni Mağazacılık A.Ş ve (A101), Hitit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (HİTİTSEM) iş birliğiyle, Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) kapsamında yeni bir kurs başlatılıyor.

İŞKUR'dan yapılan açıklamaya göre, imzalanan protokol çerçevesinde 25 kursiyer “Perakende Satış Elemanı (Tezgahtar)” mesleğinde toplam 100 gün ve 750 saatlik eğitim alacak.

Eğitim süresince kursiyerler hem teorik derslere katılacak hem de belirlenen mağazalarda uygulamalı çalışma imkânı bulacak.

Kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara eğitim sertifikası verilecek.

Program kapsamında kursiyerlere, katıldıkları her gün için İŞKUR tarafından 1079 TL ücret ödenecek ve genel sağlık sigortaları karşılanacak.

KURS YARIN BAŞLIYOR

Kursun başlangıç tarihi 23 Temmuz 2026, bitiş tarihi ise 19 Kasım 2026 olarak belirlendi.

KURSA KATILANLARIN EN AZ YÜZDE 60'I A 101'DE İŞLEYECEK

Kursun ardından kursiyerlerin en az yüzde 60’ı Yeni Mağazacılık A.Ş. (A101) tarafından istihdam edilecek.