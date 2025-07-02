Arca Çorum FK'da başkan Oğuzhan Yalçın'ın transferi toplu imza şovunu dövüştürerek açıklama yapmayı planlıyor.

Bu sezon Arca sponsorluğunda şampiyonluk hedefi ile sezona iddialı girmek istiyor. Yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da başlayan kırmızı siyahlı takımda yeni trnsferlerin bir kısmı kampa katıldı. Diğer isimler ile görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

Transfer görüşmelerini bizzat sürdüren Başkan Oğuzhan Yalçın'ın bu konuda dışarı bilgi sızma ması için tüm personele kesin talimat verdiği gelen bilgiler arasında.

Kırmızı Siyahlı kulüpte anlaşma sağlanan futbolcuların görsel ve sosyal medyadan paylaşılacak görsellerin hazırlandığı ve bu konudaki çalışmalarında devam ettiği öğrenildi.

Başkan Yalçın'ın bu haftasonuna kadar anlaşma sağlanan ve resmi imza atılan futbolcuların toplu olarak aynı günde ve aynı saatte yayınlanarak hem rakiplere mesaj hemde camiaya hava vermeyi amaçladığı belirtildi.

Kulübün bu açıklamayı özel bir gün ve saatte yapması bekleniyor.