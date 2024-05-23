Ahlatcı Çorum FK Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın, yarın oynanacak kritik Bodrumspor maçı öncesi hakemlere açık çağrıda bulundu.

Çorum'da oynanan play off yarı final ilk maçında Süper Lig hakemi Kadir Sağlam tarafından katledilen kırmızı siyahlılarda, rövanş maçı öncesi Başkan Oğuzhan Yalçın sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak hakemlere çağrıda bulundu.

'Rakibimiz ve bizim için adaletli kararların verildiği bir maç izlemek en büyük temennimizdir diyen Yalçın; "Bodrumspor ile oynayacağımız, Trendyol 1. Lig play-off yarı final rövanş müsabakasını yönetecek hakemlerimize milyonlar önünde açık çağrımdır. Sadece ama sadece futbolun konuşulduğu, rakibimiz ve bizim için adaletli kararların verildiği bir maç izlememiz en büyük temennimdir." ifadelerini kullandı