Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Başkanı Muhsin Dere, TOKİ Şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Dere ve Başkan Yardımcısı Ahmet Haşim Özsaray TOKİ tarafından ilçe halkının kullanımına sunulacak 364 adet konut, 1 adet cami ve 1 adet okulu kapsayan projenin gidişatı hakkında bilgi almak için inşaat alanında incelemelerde bulundular.

Başkan Dere, yaptığı paylaşımda; "Allah'ın izniyle Sungurlu'muzda konut ihtiyacına bir nebze merhem olacak bu güzel projenin hızlı bir şekilde ilerlediğini görmekten büyük mutluluk duyduk. İlçemize çakılacak her çivinin takipçisi ve destekçisi olmaya devam edecek; Sungurlu'muzu modern bir sanayi şehri yapma gayemize ulaşacağız inşallah." dedi.