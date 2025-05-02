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Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Başkanı Muhsin Dere, TOKİ Şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Dere ve Başkan Yardımcısı Ahmet Haşim Özsaray TOKİ tarafından ilçe halkının kullanımına sunulacak 364 adet konut, 1 adet cami ve 1 adet okulu kapsayan projenin gidişatı hakkında bilgi almak için inşaat alanında incelemelerde bulundular.

Başkan Dere, yaptığı paylaşımda; "Allah'ın izniyle Sungurlu'muzda konut ihtiyacına bir nebze merhem olacak bu güzel projenin hızlı bir şekilde ilerlediğini görmekten büyük mutluluk duyduk. İlçemize çakılacak her çivinin takipçisi ve destekçisi olmaya devam edecek; Sungurlu'muzu modern bir sanayi şehri yapma gayemize ulaşacağız inşallah." dedi.

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Editör: Çorum Hakimiyet