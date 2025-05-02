Ahlatcı Çorum FK sezonun evinde oynayacağı son maçta pazar günü karşılaşacağı Urfaspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın Teknik Direktör Can Güçer yönetimindeki çalışmasına cezalı olduğu için sezonu kapatan Burak Süleyman ile sakatlığı bulunan Tunahan dışında tüm futbolcular katıldılar.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra 5’e 2 ardından 7’ye 3 ronda çalışması yaptıran Teknik Heyet daha sonra 2. bölge oyunu yaptırdı.

Teknik Direktör Can Güçer bu çalışmada orta sahada topa sahip olma üzerinde durdu.

Ahlatcı Çorum FK antrenmanı üçlü turnuva ile sona erdi.

Turnuvada gol yiyen takımın koşu yaptığı çalışmada futbolcuların morallerinin yükseldiği gözlendi. Çorum FK, Urfaspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı taktik çalışma ile sürdürecek.